Канада инвестирует $76 млн в строительство низкоорбитальных спутников интернет-связи

24 июля 2019 06:07 (UTC+04:00)

Правительство Канады выделит 100 млн канадских долларов ($76 млн) в течение ближайших пяти лет на строительство низкоорбитальных спутников, с помощью которых намерено обеспечить доступ к высокоскоростной интернет-связи жителям отдаленных регионов Канады и других стран мира. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, официально об этой инициативе будет объявлено на этой неделе. Одним из участников проекта будет канадская телекоммуникационная компания Telesat. Данные спутники предполагается располагать на расстоянии около 1 тыс. км от поверхности Земли.

В начале июня ракета-носитель Falcon-9 американской компании SpaceX успешно вывела на околоземную орбиту три канадских спутника RADARSAT Constellation. Эти аппараты призваны заменить устаревшие аналогичные спутники системы RADARSAT-2, которые находятся на орбите с 2007 года. Стоимость нового проекта оценивается в 1,2 млрд канадских долларов ($890 млн). Как утверждают в Канадском космическом агентстве, спутники RADARSAT Constellation призваны, в частности, следить за состоянием экосистем в Арктике, а также отслеживать передвижения кораблей в этом регионе.

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