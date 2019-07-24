Названа причина отравления 37 детей в Хабаровске

Пешеходный фонтан в Хабаровске, после купания в котором заболели кишечной инфекцией 37 детей, закрыли на дезинфекцию, сообщает управление Роспотребнадзора по региону, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 37 детей, 19 из них были госпитализированы, тяжелых случаев нет. Все заболевшие гуляли у фонтана на стадионе имени Ленина или купались в нем.

"Из материала заболевших детей выделен норовирус. Аналогичный вирус выделен при лабораторных исследованиях воды из фонтана. Управлением вынесено постановление о приостановке деятельности пешеходного фонтана для проведения дезинфекционных мероприятий", - говорится в сообщении.

Инфекция в пробах была подтверждена лабораторно, эпидемиологическое расследование продолжается.

Норовирусы вызывают острый гастроэнтерит. Инфекция очень заразна и быстро распространяется, передается через грязные руки, воду, плохо вымытые фрукты и овощи. Менее десяти вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека вызвать заболевание. Вирусы устойчивы и могут долго сохраняться.

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