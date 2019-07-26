Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС

26 июля 2019 03:33 (UTC+04:00)

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС), трансляцию запуска ведет компания SpaceX, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 1.01 мск. В четверг запуск был отменен из-за погодных условий.

Стыковка корабля с МКС намечена на субботу, 27 июля.

Через восемь минут после старта первая ступень Falcon 9, для которой этот запуск стал вторым, совершила вертикальную посадку неподалеку от места старта.

Как сообщил ведущий трансляции, в 1.11 мск, через 10 минут после старта, грузовой корабль штатно отделился от ракеты-носителя и начал самостоятельное движение к МКС.

Грузовой корабль должен доставить на орбиту около 2,5 тонны груза, в том числе материалы для нескольких десятков научных экспериментов, в том числе принтер-лабораторию для создания человеческих органов для их будущей трансплантации, исследования в области восстановления костной ткани и других экспериментов в области медицины и биологии. Также

Dragon доставит адаптер международного образца (International Docking Adapter-3, IDA-3) для его последующей установки на МКС.

Грузовой корабль будет оставаться на орбите чуть менее месяца, его возвращение на Землю запланировано на 20 августа. Dragon является на сегодня единственным грузовым кораблем, способным возвращать грузы с МКС на Землю.

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