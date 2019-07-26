Экспорт лома из России с 2020 года могут ограничить

Экспорт лома черных и цветных металлов из России за пределы ЕАЭС с 1 января 2020 года может быть ограничен объемами, приобретенными в рамках биржевых торгов. Соответствующие изменения в проект постановления правительства во исполнение поручения вице-премьера Дмитрия Козака размещены на официальном портале проектов правовых актов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Так, данная мера должна позволить "обеспечить недискриминационный доступ отечественных потребителей к лому и отходам черных металлов, которые в настоящий момент экспортируются за пределы Российской Федерации на непрозрачных условиях", следует из пояснительной записки к документу. В ней отмечается, что объем заготовки товарного лома в России на протяжении последних 10 лет держится на уровне 25-27 млн тонн и достиг своего предельного уровня, а стоимость покупки товарного лома за 2017-2018 годы выросла на 52,5%. "Экспорт лома в размере более 4 млн тонн в год (без учета Белоруссии) увеличивает его недостаток на внутреннем рынке и приводит к спекулятивному пиковому росту цен", - подчеркивается в записке.

В конце мая замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщал о том, что министерством рассматривается торговля ломом металлов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

В качестве временной меры защиты внутреннего рынка лома Минпромторг подготовил проект постановления о квотировании экспорта лома черных металлов на полгода, предполагающий, что для экспортеров установят квоты пропорционально объему лома, который они поставили за рубеж с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года, при этом квоты будут устанавливаться с учетом поправочных коэффициентов для каждого региона. 17 июля проект был направлен в МЭР РФ для оценки регулирующего воздействия.

Предложение ограничить экспорт лома из-за его дефицита на российском рынке направил в Минпромторг в конце декабря 2018 года Фонд развития трубной промышленности. Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления ("Руслом.ком") при этом не поддержала инициативу, а в ассоциации "Русская сталь", объединяющей крупнейших производителей черных металлов и труб, отмечали, что члены ассоциации после долгих обсуждений вопроса не пришли к единому мнению.

В середине июня в компании "Металлоинвест", в состав которой входит "Уралметком", обеспечивающий ломом ОЭМК (входит в ассоциацию "Русская сталь") и "Уральскую сталь", высказались против ограничений на экспорт. По словам представителя компании, данная мера не позволит увеличить доступность лома и навредит рынку. Однако организацию экспорт лома через биржевые торги компания поддержала, отметив, что такая мера сделает рынок лома более прозрачным.

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