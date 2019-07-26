Трамп примет ответные меры из-за введения Парижем цифрового налога на компании из США

Американские власти в ближайшее время примут ответные меры, которые, вероятно, коснутся французского винодельческого сектора, в связи с введением Парижем цифрового налога на компании из США. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в Twitter глава вашингтонской администрации Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "Франция только что ввела цифровой налог на замечательные американские технологические компании". "Если кто-то [и может] обложить их налогом, то это должна быть их родная страна, США. Мы вскоре объявим о существенных ответных мерах в связи с безрассудством [президента Франции Эмманюэля] Макрона", - написал Трамп.

"Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!" - намекнул на возможные рестрикции президент.

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