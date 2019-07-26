Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции

26 июля 2019 23:29 (UTC+04:00)

Населенные пункты сирийских провинций Хама и Латакия подверглись обстрелам боевиков за минувшие сутки, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хуайз, Калъат-Эль-Мудик провинции Хама и Сараф провинции Латакия", - сказал руководить Центра.

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