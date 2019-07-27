НПО в США оспорила в суде штраф в пять миллиардов долларов для Facebook

27 июля 2019 02:27 (UTC+04:00)

Неправительственная организация Центр электронной частной информации (EPIC) сообщила в пятницу, что подала в суд с требованием пересмотреть условия штрафа в 5 миллиардов долларов для соцсети Facebook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Штраф "не является адекватным, разумным и подходящим", говорится в сообщении. EPIC требует, чтобы ее допустили к переговорам по урегулированию претензий Федеральной торговой комиссии (FTC), оштрафовавшей интернет-компанию.
"EPIC поясняет, что соглашение (о выплате штрафа) аннулирует более чем 26 тысяч потребительских жалоб против Facebook, рассматриваемых в комиссии", - говорится в заявлении.

"Многие организации и частные лица выразили обеспокоенность предложенным урегулированием спора, который комиссия одобрила большинством лишь в три голоса против двух", - заявляет организация.

EPIC многократно судилась с Facebook. Ее иск в свое время создал юридическую основу для регулирования Facebook федеральной комиссией. В 2019 году организация потребовала разделить Facebook на части, выделив из ее состава WhatsApp.

Крупнейший в истории штраф был наложен на Facebook в среду по условиям соглашения между ней и FTC. Facebook помимо выплаты штрафа обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру.

В результате урегулирования будет создан независимый комитет по охране данных, что выводит принятие решения по этим вопросам из-под прямого контроля основателя компании Марка Цукерберга. Члены этого комитета будут независимыми, и уволить их можно будет только большинством голосов совета директоров.

Кроме того, компания назначит конкретных людей, которые будут отвечать за программу охраны данных. Facebook также должен будет анализировать с точки зрения сохранности информации все нововведения до их внедрения, что в том числе в WhatsApp и Instagram.

Кроме того, Федеральная комиссия по торговле потребовала от соцсети отчитываться о любых утечках данных, если они затрагивают более 500 пользователей.

Наряду с этим компании вменяется в обязанность тщательно изучать программы сторонних производителей, с которыми они работают; запрещается использовать полученные телефонные номера пользователей в рекламных целях; запрещается шифровать пароли пользователей; запрещается запрашивать пароли к почте и другим сервисам пользователей.

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