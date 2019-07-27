ВС разрешил Трампу потратить $2,5 миллиарда из фондов Пентагона на стену

27 июля 2019 02:57 (UTC+04:00)

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа потратить 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство пограничной стены, говорится в решении суда, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Верховный суд отменил решение нижестоящего суда, который счел подобную трату средств незаконной.

Трамп распорядился перенаправить средства Пентагона на строительство отрезка стены длиной примерно в 100 миль после того, как не получил в конгрессе запрошенные на строительство средства.

С администрацией судились демократы из палаты представителей и организации по защите окружающей среды.
Депутаты заявляли, что Трамп своим решением подрывает полномочия конгресса, который должен одобрить все ассигнования федерального бюджета. Защитники окружающей среды заявляют, что стена повредит популяциям многих видов растений и животных.

Администрация потребовала от суда решить вопрос до 26 июля, поскольку с окончанием финансового года 30 сентября потратить намеченные средства будет уже невозможно. Оппоненты утверждали, что никакой срочности нет.

В конце 2018-начале 2019 года противостояние Трампа и конгресса по вопросу стены привело к рекордно длительной приостановке работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета. В конечном итоге Трамп согласился подписать бюджет, в котором конгресс выделил на строительство заграждений на границе лишь 1,4 миллиарда долларов. Однако затем президент совершил маневр с перераспределением средств, который негативно восприняли в конгрессе.

Строительство стены на границе для предотвращения нелегальной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

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