Трамп и Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству"

Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обсуждался ряд вопросов, в том числе реагирование на постоянную угрозу, которую представляет Иран для торгового судоходства в Ормузском проливе", - говорится в сообщении Белого дома.

Также отмечается, что обсуждалось решение Франции ввести "цифровой налог" и предстоящий саммит G7.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.

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