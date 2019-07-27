Трамп и Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству"

27 июля 2019 03:49 (UTC+04:00)

Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обсуждался ряд вопросов, в том числе реагирование на постоянную угрозу, которую представляет Иран для торгового судоходства в Ормузском проливе", - говорится в сообщении Белого дома.

Также отмечается, что обсуждалось решение Франции ввести "цифровой налог" и предстоящий саммит G7.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку С-400
В мире 02:05
Трамп считает, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании
США 01:34
Борис Джонсон изложил Макрону свою позицию по Brexit
Другие страны 26 июля 16:28
Макрон прервет отпуск, чтобы проститься с президентом Туниса ас-Себси
Арабские страны 26 июля 15:44
США увеличили поддержку фермеров из-за торговой войны с Китаем
Другие страны 26 июля 15:13
Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
Другие страны 25 июля 12:07
Лента новостей
Трамп считает, что Apple объявит о строительстве завода в Техасе
США 04:20
Семь человек пострадали в результате крупной аварии в Канаде
В мире 03:51
EYOF Баку-2019: Азербайджан в командном зачете на втором месте
Общество 03:44
"ЖАРА 2019" – удивительные дуэты и творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ" (ФОТО)
Звёздный мир 03:15
ВС разрешил Трампу потратить $2,5 миллиарда из фондов Пентагона на стену
В мире 02:57
НПО в США оспорила в суде штраф в пять миллиардов долларов для Facebook
В мире 02:27
В Баку состоялся премьерный показ самой звездной комедии года "ЖАРА" (ФОТО)
Звёздный мир 02:12
Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку С-400
В мире 02:05
ФБР обнаружило в Аризоне мужское тело с пришитой головой женщины
В мире 01:59