Семь человек пострадали в результате крупной аварии в Канаде

27 июля 2019 03:51 (UTC+04:00)

Семь человек получили травмы и были госпитализированы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в канадской провинции Онтарио. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на скоростном шоссе в районе города Смит-Фоллз, когда на трассе столкнулись шесть автомобилей. По данным медиков, состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, еще двое - в тяжелом состоянии.

По факту ДТП начато расследование. Движение по шоссе в районе аварии закрыто.

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