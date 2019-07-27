В ФБР не комментируют сообщения о попытке забрать у Малайзии самописцы MH17

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не стало комментировать сообщения о попытках бюро забрать у Малайзии "черные ящики" потерпевшего крушение в 2014 году малайзийского Boeing, заявил РИА Новости представитель ФБР, передает Trend.

Ранее руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри сообщил в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа об обстоятельствах катастрофы, что военные Малайзии провели секретную операцию, чтобы получить "черные ящики", которыми пытались завладеть США и Украина после крушения малайзийского Boeing в 2014 году.

"У нас нет комментариев", - заявил собеседник агентства.

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