Разработчик рассказал об испытаниях новейшего "летающего радара" А-100

27 июля 2019 04:46 (UTC+04:00)

Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев, передает Trend.

"Программа испытаний реализуется в соответствии с графиком. Мы продолжаем получать нужные результаты и характеристики", - сказал Михеев.

Самолет А-100 многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения нового поколения, разрабатываемого в рамках ОКР "Премьер", создан на базе самолета Ил-76МД-90А кооперацией предприятий в составе АО "Концерн "Вега", АО "ТАНТК имени Бериева" и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны.

На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.

Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и другие объекты, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

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