В Южной Корее при обрушении конструкции в ночном клубе погибли два человека

27 июля 2019 07:04 (UTC+04:00)

Два человека погибли, еще не менее девяти получили ранения в субботу при обрушении двухэтажной конструкции, расположенной в одном из ночных клубов в южнокорейском Кванджу. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкрй на РИА Новости.

По его данным, в числе пострадавших - девять иностранных спортсменов, прибывших в Кванджу для участия в проходящем там чемпионате мира по водным видам спорта. Агентство отмечает, что пострадали пловцы из США, Новой Зеландии, Нидерландов, Италии и Бразилии. Как сообщается, ранения, полученные спортсменами, не являются серьезными.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу проходит с 12 по 28 июля.

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