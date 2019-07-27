У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 5,7

27 июля 2019 06:37 (UTC+04:00)

Очередное землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США, передает Trend со сссылкой на РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в субботу в 01.27 по времени UTC в 12 километрах к востоку от острова Итбайят (Itbayat). Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее агентство Синьхуа сообщало со ссылкой на местные власти, что по меньшей мере пять человек погибли, еще 12 получили травмы в результате землетрясений на севере Филиппин магнитудой 5,4 и 5,9, которые произошли в пятницу недалеко от острова с разницей в три часа. При этом, по данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, магнитуда последнего достигала не 5,9, а 6,4.

Угроза возникновения цунами не объявлялась.

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