Трюдо и Джонсон обсудили отношения Канады и Британии после Brexit

27 июля 2019 08:32 (UTC+04:00)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил со своим британским коллегой Борисом Джонсоном развитие отношений между их странами после выхода Великобритании из Европейского союза, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте канадского правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Они (Трюдо и Джонсон - ред.) подчеркнули свою приверженность к поиску плавного перехода к двусторонней торговле и инвестициям после Brexit", - говорится в заявлении.

Кроме того, Трюдо заявил, что он рассчитывает сотрудничать с Джонсоном по представляющим общий интерес вопросам международной торговли, изменения климата соблюдения прав человека, свободы СМИ, отношений с Китаем, безопасности на Украине, а также поддержания мирового порядка.

Борис Джонсон в среду стал премьером Британии. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать "новое партнерство".

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