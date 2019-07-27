В Канаде при столкновении небольшого самолета и планера погибли два человека

27 июля 2019 08:57 (UTC+04:00)

Два человека погибли при столкновении небольшого самолета и планера недалеко от канадского Калгари (провинция Альберта). Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в воздухе примерно в 40 км к югу от города. Одномоторный самолет Cessna 182 Skylane столкнулся с двухместным планером. Самолет в итоге смог приземлиться, а планер разбился. Находившееся в нем два человека погибли на месте.

По факту воздушного происшествия начато расследование. Других подробностей не сообщается.

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