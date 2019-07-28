Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН

28 июля 2019 03:07 (UTC+04:00)

Спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе в беседе с главой правительства национального согласия Файезом Сарраджем напомнил о позиции международной организации, осуждающей агрессию в отношении ливийского мирного населения, нарушающую права человека, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Военного решения ливийского кризиса не существует. Возможно только политическое урегулирование… ООН осуждает агрессию, направленную против мирного населения и гражданских институтов и нарушающую права человека и международные законы", - цитирует Саламе ливийское издание "Эль-Васат".

Со своей стороны, Саррадж подчеркнул, что возобновление политического процесса в Ливии станет возможным только после отвода сил Ливийской национальной армии от столицы.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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