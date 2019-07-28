Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива

28 июля 2019 21:35 (UTC+04:00)

Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero. Об этом сообщил командир эсминца Том Трент, чьи слова привело в воскресенье Министерство обороны Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Корабль ее Величества Duncan прибыл в Ормузский пролив, чтобы продолжить насущную работу по защите британских морских интересов, которую осуществляли корабль Montrose и персонал командующего морским подразделением Соединенного Королевства в Бахрейне. Корабль Duncan продемонстрировал подлинную гибкость Королевских военно-морских сил, своевременно прибыв в зону операций", - сказал командир эсминца.

Как информировал Трент, корабль прибыл в пролив из района своей предыдущей дислокации в Средиземном и Черном морях, где он в том числе выполнял задачу по оказанию поддержки французской авианосной ударной группе, осуществляющей операции в Сирии.

Новый британский министр обороны Бен Уоллес напомнил в связи с прибытием эсминца на место выполнения своей новой задачи, что "свобода навигации в Ормузском проливе имеет жизненно важное значение" не только для Соединенного Королевства, но и для ее международных партнеров и союзников. "Торговые суда должны на законных основаниях свободно перемещаться и безопасно торговать в любой точке мира", - подчеркнул он.

По словам Уоллеса, усилия Лондона направлены сейчас на дипломатическое решение конфликтной ситуации с Ираном, чтобы обеспечить продвижение торговых судов через пролив без военного сопровождения, однако пока эта цель не будет достигнута, корабли королевских ВМС будут продолжать эскортировать такие суда.

Министерство обороны также сообщило, что фрегат Montrose уже выполнил работу по сопровождению при движении через пролив 35 торговых судов в ходе 20 отдельных транзитных операций, за время которых он преодолел 6,2 тыс. морских миль. Он будет продолжать выполнять данные функции до конца августа, после чего будет освобожден от участия в операциях по эскортированию, но останется на Ближнем Востоке до 2022 года. Эстафету же у эсминца Duncan позднее в этом году примет другой фрегат 23 типа Kent.

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