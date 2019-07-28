Макс Ферстаппен выиграл гонку в Германии

28 июля 2019 22:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Голландец Макс Ферстаппен из Red Bull финишировал первым на Гран-при Германии, очередном этапе чемпионата мира по автоспорту класса "Формула-1".

Как передает Trend, второе место занял немец Себастьян Феттель из Ferrari, россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, финишировал третьим на Гран-при Германии,

Лидирует в чемпионате британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), у которого 223 очка. На втором месте идет его напарник по команде финн Валттери Боттас – 174. На третьем месте находится Ферстаппен – 162.

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