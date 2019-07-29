Грузовой корабль "Прогресс МС-11" отчалит от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-11" в понедельник покинет Международную космическую станцию (МКС), сообщило НАСА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На сайте НАСА отмечается, что в пятницу на борту МКС российский космонавт Алексей Овчинин укладывал в корабль удаляемое со станции оборудование.

Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, расстыковка "Прогресса МС-11" от модуля "Пирс" российского сегмента МКС планируется в 13.44 мск.

По словам собеседника агентства, в 16.50 мск корабль включит двигатель на торможение для сведения с орбиты. В результате "Прогресс МС-11" войдет в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы его конструкции упадут в южной части Тихого океана в 17.32 мск.

Корабль "Прогресс МС-11" был запущен в космос 4 апреля и в тот же день причалил к МКС, установив рекорд по длительности полета (3 часа 21 минута) от запуска до стыковки.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.