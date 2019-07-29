У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

29 июля 2019 02:38 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале ФИЦ "Единая геофизической службы РАН", передает Trend.

"Сейсмическое событие магнитудой 5,0 произошло в акватории Кроноцкого залива в ночь с воскресенья на понедельник. Его эпицентр находился на глубине 52,4 километра примерно в 160 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.

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