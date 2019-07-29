Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я недавно предложил поехать в Тегеран и поговорить прямо с иранским народом. Режим не принял мое предложение", - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Эту идею Помпео ранее озвучил в одном из интервью. По его словам, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф постоянно приезжает в США, где "пользуется правом говорить свободно".

"Неужели факты режима Хаменеи настолько плохи, что он не может пустить меня сделать то же самое? Что если его народ услышит правду – нефильтрованную и не урезанную?" - добавил Помпео.

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