Британия отправит дополнительных военных в Бахрейн

29 июля 2019 03:25 (UTC+04:00)

Великобритания направит небольшое количество дополнительных военнослужащих на базу в Бахрейн для защиты судов в Персидском заливе на фоне инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero, сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, Лондон планирует увеличить число военнослужащих "на этой неделе для усиления защиты судов, проходящих через Персидский залив, вследствие эскалации напряженности с Ираном", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал сообщил, что ВМС Великобритании будут сопровождать проходящие через Ормузский пролив суда под британским флагом, "чтобы защитить их от нападения со стороны Ирана".

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

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