Rammstein выступит в Москве

Немецкая рок-группа Rammstein в рамках своего европейского тура в поддержку вышедшего в мае первого за 10 лет нового альбома, носящего название группы, в понедельник выступит на московском стадионе "Лужники". Об этом сообщили в компании - организаторе гастролей T.C.I., передает Trend со сылкой на ТАСС.

Тур в поддержку альбома стартовал 27 мая в немецком Гельзенкирхене и охватит более 15 европейских стран. 2 августа Rammstein даст концерт на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.

Все билеты на концерт в Москве были проданы задолго до события. Изначально концерт был запланирован на стадионе "ВТБ-Арена" и менее чем через две недели после старта продаж на московское выступление был объявлен солд-аут. В марте организаторы объявили о переносе шоу в "Лужники", которые смогут вместить больше зрителей, однако менее чем через два месяца мест не осталось и на 60-тысячном стадионе. В июле ограниченной серией были выпущены дополнительные билеты, но и они были распроданы моментально. Билеты на концерт в Санкт-Петербурге также уже распроданы.

Организаторы просят зрителей московского концерта не использовать мобильные телефоны и не снимать шоу. "Уважаемые зрители! Чтобы не испортить себе впечатление о шоу, группа просит не использовать свои мобильные телефоны и отказаться от съемки во время концерта. Наслаждайтесь шоу вместе с Rammstein", - говорится в памятке, составленной организаторами.

Рок-группа Rammstein образована в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном и причисляет себя к жанру индастриал-метала. За свою карьеру группа продала более 35 млн копий своих альбомов. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich Will, Du Hast, Feuer Frei и другие. Песня Deutschland с нового альбома 2019 года вышла в виде сингла, клип на нее был выложен в интернете и собрал миллионы просмотров.

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