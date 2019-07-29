Число жертв оползня на юго-западе Китая выросло до 38 человек

29 июля 2019 04:37 (UTC+04:00)

Число жертв оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу выросло до 38 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 26 погибших и 25 пропавших без вести.

Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй в прошлый вторник в 21.20 (16.20 мск). Оползень нанес ущерб 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.

Поиски не прекращались все выходные. По состоянию на утро понедельника в больницах все ещё остаются 11 человек, получивших травмы разной степени тяжести. В поисково-спасательной операции принимают участие пожарные, спасатели, военные, полиция, добровольцы из числа местных жителей, привлечены собаки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Протестующие в Гонконге устраивают поджоги
Китай 28 июля 20:50
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Китай 28 июля 17:11
В Вене началась встреча "пятерки" и Ирана по ядерной сделке
Ядерная программа 28 июля 14:38
Посольство КНР: позиция мэрии Праги по Тайваню грозит ухудшением отношений Китая и Чехии
Китай 27 июля 14:53
Узбекистан и Китай расширят сотрудничество в аграрной сфере
Бизнес 27 июля 12:45
Китай опубликовал предупреждение из-за прогнозируемой жары
Китай 27 июля 09:48
Лента новостей
Американка Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами
В мире 05:06
Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу "жесткого" Brexit
В мире 04:56
Грандиозное закрытие фестиваля "ЖАРА 2019" – полный драйв и фейерверк эмоций (ФОТО)
Звёздный мир 04:48
Уровень воды в реке Ия в Тулуне вырос еще на 30 см
В мире 04:00
Йеменские мятежники атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью беспилотников
В мире 03:52
Rammstein выступит в Москве
В мире 03:51
Британия отправит дополнительных военных в Бахрейн
В мире 03:25
Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
В мире 02:55
Нигерийские власти подтвердили запрет "Исламского движения Нигерии"
В мире 02:41