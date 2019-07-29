Запуск к МКС первого корабля Crew Dragon с экипажем отложен

29 июля 2019 05:31 (UTC+04:00)

Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию (МКС), планировавшийся в ноябре, перенесен на декабрь, сообщил РИА Новости в понедельник источник в ракетно-космической отрасли, передает Trend.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. После успешных испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля будут сертифицированы НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Ранее другой источник РИА Новости в отрасли сообщил, что корабль впервые полетит с экипажем 15 ноября. В состав экипажа входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

"Первый запуск корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 17 декабря", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе вице-президент компании SpaceX Ханс Кенигсман на пресс-конференции на вопрос, полетит ли Crew Dragon с экипажем в конце года, ответил: "Я не думаю, что это невозможно, но это становится все труднее".

Запуск Crew Dragon с экипажем был отложен с сентября на более поздний срок из-за взрыва, произошедшего при испытании системы аварийного спасения корабля на мысе Канаверал в апреле. Компания SpaceX в июле сообщила, что взрыв был вызван отказом обратного клапана внутри гелиевой системы наддува двигательной установки корабля. Перед пилотируемым полетом компании необходимо повторить наземные испытания системы аварийного спасения, а также провести ее испытания в ходе полета на ракете-носителе Falcon-9.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузовой корабль "Прогресс МС-11" отчалит от МКС
В мире 01:17
Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
В мире 26 июля 03:33
Япония планирует доставить олимпийский факел на МКС
Другие страны 19 июля 16:39
Источник рассказал о планах США по запуску пилотируемых кораблей к МКС
В мире 15 июля 04:25
Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами
В мире 7 июля 04:52
В Роскосмосе заявили о заинтересованности в кооперации с партнерами по МКС в освоении Луны
В мире 5 июля 03:18
Лента новостей
В России появится сервис о дорожных пробках на основе искусственного интеллекта
Россия 06:34
На западе Калифорнии 11 человек ранили при стрельбе на фестивале еды
США 06:05
Кошельки "Яндекс.Деньги" и WebMoney запретят пополнять анонимно
В мире 05:56
В Индии семь детей утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться
В мире 05:46
Американка Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами
В мире 05:06
Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу "жесткого" Brexit
В мире 04:56
Грандиозное закрытие фестиваля "ЖАРА 2019" – полный драйв и фейерверк эмоций (ФОТО)
Звёздный мир 04:48
Число жертв оползня на юго-западе Китая выросло до 38 человек
В мире 04:37
Уровень воды в реке Ия в Тулуне вырос еще на 30 см
В мире 04:00