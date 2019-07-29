В Благовещенске возводят дамбы для защиты от паводка

29 июля 2019 07:30 (UTC+04:00)

Заградительные дамбы возводят в Благовещенске Амурской области для защиты от дождевого паводка, сообщается на сайте администрации города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, в регионе эвакуированы более тысячи человек.

"Ведутся работы по сооружению заградительных дамб в местах потенциального выхода воды из Зеи на территорию города. По последнему прогнозу прохождения паводка, предоставленному амурским Гидрометцентром, в ближайшие два дня река Зея в районе Благовещенска подойдёт к отметке "неблагоприятные явления" с последующим переходом к 1 августа на отметку "опасные явления", - говорится в сообщении.

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