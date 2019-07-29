При стрельбе на западе Калифорнии погибли не менее трех человек

29 июля 2019 08:06 (UTC+04:00)

По меньшей мере три человека погибли, 12 пострадали при стрельбе на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя муниципального совета Диона Бракко, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он также отметил, что один подозреваемый в стрельбе задержан, однако полиция предполагает, что могло быть несколько стрелявших, поэтому продолжает поиск.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на западе Калифорнии. Телеканал NBC сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 11 человек. Позже местные СМИ сообщили, что, по словам чиновников, в местный медицинский центр были доставлены пять человек, двое из которых в тяжелом состоянии.

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