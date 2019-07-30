Тропический шторм "Эрик" в Тихом океане усилился до урагана

Тропический шторм "Эрик", сформировавшийся в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами, усилился до урагана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления в настоящий момент составляет около 33,5 м/с. Ураган находится примерно в 1,8 тыс. км к юго-востоку от города Хило (штат Гавайи) и движется в направлении архипелага со скоростью около 8 м/с.

Ранее синоптики прогнозировали, что к моменту приближения к Гавайским островам "Эрик" несколько ослабнет.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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