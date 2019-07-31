Власти Франции предъявили трем экстремистам обвинение в подготовке теракта

31 июля 2019 22:25 (UTC+04:00)

Власти Франции предъявили обвинение в подготовке террористического нападения трем экстремистам, которые познакомились в тюрьме, сообщает газета Parisien, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Двое из обвиняемых до сих пор отбывают тюремные сроки. По мнению полиции, нападение планировалось осуществить после предстоящего в августе освобождения 21-летнего Зубейра С. (Zoubeir C.), который в 2014 году состоял в рядах террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в Сирии и был приговорен к шести годам тюрьмы.

Силовики предотвратили теракт в Татарстане, двое сторонников ИГ готовили его на объекте инфраструктуры. В эфире радио Sputnik президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров оценил работу спецслужб.

Лидером ячейки следователи считают 27-летнего Матье С. (Matthieu C.), осужденного за оправдание терроризма.
Третий обвиняемый 42-летний Сильвен Д. (Sylvain D), ранее служивший во французском Иностранном легионе, находится на свободе. Предполагается, что он должен был встретиться с освобожденным Зубейром и устроить нападение, цель которого еще не была определена.

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