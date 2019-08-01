Google представил обновление для Chrome

1 августа 2019 00:55 (UTC+04:00)

Компания Google представила новое обновление для своего браузера Chrome. На данный момент с его помощью в режиме "инкогнито" можно просматривать на сайтах некоторых электронных изданий публикации, которые иначе открываются только для подписчиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается в блоге Google, обновление стало доступно для операционных систем Windows, Linux, Mac, Android и iOS в понедельник. Оно, в частности, позволяет читателю игнорировать существующие на страницах ряда сетевых изданий лимиты по числу просмотров публикаций. Как отмечает профильный интернет-ресурс 9to5Google, данный эффект достигается благодаря тому, что системам сайтов стало труднее индентифицировать пользователя и определять, заходит ли он на страницу в первый раз или нет.

В числе других новинок возможность автоматического использования темной цветовой гаммы при отображении сайтов. Кроме того, после обновления Chrome будет автоматически блокировать отображение Flash-контента на страницах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Выросла доля Google Chrome в Азербайджане
ИКТ 5 июля 18:40
Доля Google Chrome в Азербайджане выросла
ИКТ 21 июля 2018 13:00
Google Chrome вновь увеличил свою долю рынка в Азербайджане
ИКТ 30 июня 2018 11:14
В Ташкенте состоится IT-конференция Google
ИКТ 15 мая 2018 15:45
Google Chrome увеличил свою долю рынка в Азербайджане
ИКТ 28 апреля 2018 13:30
Доля рынка Google Chrome в Азербайджане выросла
ИКТ 14 января 2017 14:42
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: С началом функционирования Южного газового коридора Азербайджан получит дополнительный доход
Политика 02:07
Президент Азербайджана: Мы не можем допустить искусственного повышения цен
Политика 02:07
Президент Ильхам Алиев: Скоро мы увидим компании, которые руководствуются современными корпоративными правилами
Политика 02:04
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен развиваться путем инновации, современного управления, либеральной экономики
Политика 02:01
Президент Ильхам Алиев: У нас есть свои внутренние возможности, и мы должны использовать их
Политика 01:55
Президент Азербайджана: Борьба с теневой экономикой для нас сейчас является одним из основных задач
Политика 01:54
Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана основной задачей является обеспечение продовольственной безопасности
Политика 01:46
Президент Ильхам Алиев: В сельском хозяйстве в этом году был достигнут рекордный показатель
Политика 01:45
Президент Ильхам Алиев: Ненефтяной сектор нашей промышленности продвигается рекордными шагами
Политика 01:42