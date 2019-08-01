Глава ФРС США назвал причину понижения базовой процентной ставки

Необходимость более быстрого возврата к целевому уровню инфляции в 2% стала одной из причин понижения базовой процентной ставки на 25 б.п., до 2-2,25%. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили сегодня снизить процентную ставку по федеральным фондам на 25 б.п., до 2-2,25%. Перспективы развития американской экономики остаются благоприятными, и это [наше решение] призвано сохранить данный прогноз. Это [решение] предназначено для предотвращения рисков экономического спада [в США] из-за слабого роста мировой экономики и неопределенности в торговле", - отметил Пауэлл. По его словам, понижение ставки должно "ослабить действие этих факторов, которые оказывают влияние на [американскую] экономику, и способствовать более быстрому возврату к установленной [ФРС] цели в 2% [речь идет об уровне инфляции]".

Кроме того, продолжил председатель ФРС, снижение ставки призвано поддерживать "устойчивое развитие рынка труда на благо американского народа".

Сейчас инфляция в США составляет около 1,5%.

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