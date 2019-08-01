США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле

1 августа 2019 04:26 (UTC+04:00)

США и Бразилия начали переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на бразильского министра экономики Паулу Гедеса, передает Trend со ссылкой на РИА новости.

Данные договоренности были достигнуты в ходе встречи Гедеса с министром торговли США Уилбуром Россом.

"Договорились о следующем: то, что раньше было только мыслью, мы уже начали официально переговоры с США", - приводит издание слова министра.

Гедес добавил, что правительство Бразилии хочет заключить "стратегический альянс" с США, и это уже выходит за рамки торгового соглашения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США допустили отказ от торговой сделки с Британией при нарушении Белфастского соглашения
Другие страны 31 июля 17:48
Столтенберг заявил о готовности НАТО к распаду ДРСМД
Другие страны 31 июля 17:13
НАТО не получала запросов на развертывание морской операции в Ормузском проливе
Другие страны 31 июля 16:49
США и Афганистан договорились о следующих шагах по межафганским переговорам
Другие страны 31 июля 16:33
Иран пообещал сократить обязательства по ядерной сделке в случае отсутствия гарантий от ЕС
Другие страны 31 июля 14:11
Главы Минобороны Южной Кореи и США встретятся в Сеуле 9 августа
Другие страны 31 июля 13:15
Лента новостей
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
В мире 05:28
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
В мире 05:15
Британские власти выделили дополнительные $2,6 млрд на подготовку страны к Brexit
В мире 04:51
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
В мире 04:38
В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
В мире 04:34
Мексиканские власти одобрили экстрадицию экс-главы парламента Гватемалы
В мире 03:47
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В мире 03:44
Футбольная ассоциация Англии ужесточила наказание за расовую дискриминацию
В мире 03:16
Следователи считают причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
В мире 03:03