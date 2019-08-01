Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Во время разговора американский лидер предложил содействие России в борьбе с лесными пожарами.

Российский президент высказал Трампу искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке.

Путин добавил, что при необходимости воспользуется предложением Трампа и проинформировал его, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

Президент России заявил, что по докладам МЧС с определенными сложностями решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов.

Пресс-служба Кремля отмечает, что Путин оценил шаг со стороны Трампа как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами.

В частности, мировые лидеры договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны.

Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров. После этого ведомство сообщило, что посылает на тушение пожаров в Красноярский край десять самолетов и столько же вертолетов.

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