Британские власти выделили дополнительные $2,6 млрд на подготовку страны к Brexit

Правительство Великобритании сообщило о выделении дополнительных £2,1 млрд ($2,6 млрд) на подготовку Соединенного Королевства к выходу из Европейского союза в последний день октября. Об этом говорится в распространенном вечером в среду заявлении британского министерства финансов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда до выхода Великобритании из ЕС остается 92 дня, важно, чтобы мы активизировали наши планы по обеспечению нашей готовности к этому. Мы хотим заключить выгодную сделку, которая упразднила бы антидемократический "бэкстоп" (механизм, гарантирующий сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии - прим. ТАСС). Но если мы не сможем достичь хорошего соглашения, нам придется выйти без него. Эти дополнительные £2,1 млрд обеспечат нашу готовность покинуть [ЕС] 31 октября - со сделкой или без нее", - приводится в заявлении слова главы Минфина Саджида Джавида.

£1,1 млрд ($1,34 млрд) жизненно важные отрасли экономики получат немедленно. Еще £1 млрд ($1,22 млрд) будет выделен властям в регионах, в том числе в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии на поддержку оперативной готовности различных служб к работе в условиях выхода страны из европейского сообщества.

Основные расходы предусмотрены на обеспечение Соединенного Королевства необходимым объемом как поставок, так и запасов медикаментов, на что решено выделить £434 млн ($528 млн). £344 млн ($418 млн) пойдут на обеспечение готовности пограничных и таможенных служб к новому объему потока людей и товаров с запланированным увеличением числа пограничников на 500 человек. £138 млн ($168 млн) будет потрачено на ведение кампании по информированию населения и бизнеса о необходимых мерах по подготовке к Brexit, на предоставление большего объема консульских услуг британцам, живущим за рубежом, и на поддержку отдельных местных территорий, в том числе в Северной Ирландии. £108 млн ($131 млн) будет потрачено на реализацию национальной программы подготовки частных компаний к Brexit и на поддержку британских экспортеров.

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