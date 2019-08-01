Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников вне НАТО

1 августа 2019 05:34 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп объявил в среду Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов за пределами НАТО. Об этом говорится в опубликованном Белым домом меморандуме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Настоящим я объявляю Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов за пределами НАТО", - отмечается в документе.

Ранее Трамп заявил, что намерен объявить о таком решении с целью укрепления военного сотрудничества с республикой.

Данный статус облегчает приобретение американских вооружений. На данный момент 17 стран являются ключевыми союзниками Соединенных Штатов за пределами альянса, в том числе Австралия, Аргентина, Республика Корея и Кувейт.

В марте Трамп не исключил, что Бразилия может присоединиться к НАТО.

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