Болтон объявил об очередной отсрочке санкций против ядерных объектов Ирана

1 августа 2019 06:20 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты продлят на 90 дней исключения из санкций для ядерных объектов Ирана, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox Business, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Комментируя санкции, введенные Вашингтоном в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, Болтон подтвердил, что введение ограничительных мер в отношении пяти иранских ядерных объектов будет отложено. На это противоречие обратил внимание ведущий Fox Business Лу Доббс.

"Я думаю, что идея заключается в том, что мы следим за этой ядерной деятельностью очень, очень пристально. Таким образом, это будет короткое 90-дневное продление", - пояснил Болтон.

1 августа истекает срок исключений, выдаваемых США на сотрудничество с Ираном в отношении гражданских атомных объектов Ирана в Фордо, Араке и Бушере. Как сообщала The Washington Post со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп решил продлить срок разрешения для России и некоторых стран Европы на сотрудничество по пяти проектам Ирана, которые подпали под санкции.

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