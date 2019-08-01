Болтон объявил об очередной отсрочке санкций против ядерных объектов Ирана

Соединенные Штаты продлят на 90 дней исключения из санкций для ядерных объектов Ирана, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox Business, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Комментируя санкции, введенные Вашингтоном в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, Болтон подтвердил, что введение ограничительных мер в отношении пяти иранских ядерных объектов будет отложено. На это противоречие обратил внимание ведущий Fox Business Лу Доббс.

"Я думаю, что идея заключается в том, что мы следим за этой ядерной деятельностью очень, очень пристально. Таким образом, это будет короткое 90-дневное продление", - пояснил Болтон.

1 августа истекает срок исключений, выдаваемых США на сотрудничество с Ираном в отношении гражданских атомных объектов Ирана в Фордо, Араке и Бушере. Как сообщала The Washington Post со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп решил продлить срок разрешения для России и некоторых стран Европы на сотрудничество по пяти проектам Ирана, которые подпали под санкции.

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