В результате взрыва на шахте в Южном Китае погибли четыре человека

1 августа 2019 07:25 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли, трое оказались под завалом в результате взрыва на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ЧП произошло в среду в 16:00 по местному времени (11:00 мск). Согласно официальной версии, причиной взрыва стала утечка газа. К 08:30 (03:30 мск) спасатели извлекли из-под завала одного шахтера.

Поиски еще трех человек продолжаются. Правоохранительные органы выясняют детали происшествия, ведется следствие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британская компания может развивать финансовые технологии в Узбекистане
Бизнес 31 июля 15:42
Главы МИД Японии и Китая обсудят недавние ракетные пуски КНДР
Другие страны 31 июля 13:20
В Узбекистане появится завод по производству электромобилей
Бизнес 31 июля 13:01
Китай ввел временный запрет на частные поездки на Тайвань для жителей 47 городов
Другие страны 31 июля 11:48
Бывший секретарь парткома госбанка на востоке Китая приговорен к 13 годам за взятки
Китай 31 июля 10:03
Представители КНР и США продолжают торговые переговоры в Шанхае
Китай 31 июля 08:37
Лента новостей
Южнокорейские военные арестовали перешедшего границу солдата армии КНДР
В мире 08:20
Число подтопленных паводком домов в Иркутской области увеличилось почти до 1,8 тыс.
В мире 08:13
В Японии возобновляют полеты F-35A
В мире 07:46
Власти Перу предлагают провести всеобщие выборы в апреле 2020 года
В мире 07:44
В результате катастрофы истребителя в Калифорнии пострадали семь человек
В мире 07:32
В Австралии произошло землетрясение
В мире 06:50
Болтон объявил об очередной отсрочке санкций против ядерных объектов Ирана
В мире 06:20
Трамп остался недоволен первым за 10 лет снижением ставки ФРС США
В мире 06:11
Тропический шторм "Випа" обрушился на юг Китая
В мире 06:07