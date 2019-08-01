Число подтопленных паводком домов в Иркутской области увеличилось почти до 1,8 тыс.

1 августа 2019 08:13 (UTC+04:00)

Число жилых домов, попавших в зону подтопления в Иркутской области после прохождения второй волны паводка, за сутки увеличилось и составляет около 1,8 тыс. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, передает Trend.

"По состоянию на 07:00 в 44 населенных пунктах остается подтоплено 1 тыс. 786 домов с населением 1 тыс. 854 человека, из них 520 детей, 2 тыс. 547 приусадебных участка, четыре социально значимых объекта, два автомобильных моста, 19 участков автомобильных дорог", - сообщили в ведомстве.

В среду, по данным МВД, подтопленными были 1 тыс. 730 домов. Таким образом, за сутки в зоне паводка оказалось на 56 домов больше.

В настоящий момент остается перекрытым участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулуне в связи с повышением уровня воды в реке Ие.

Всего в ходе второй волны паводка в Иркутской области подтопления произошли в 30 населенных пунктах восьми районов. Было подтоплено 1,8 тыс. домов с населением почти 4 тыс. человек.

Первая волна паводков прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.

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