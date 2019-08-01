Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3

1 августа 2019 21:22 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в четверг журналистам.

"Я настоятельно призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию продлить действие так называемого нового ДСНВ для достижения стабильности и предпосылок для переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями", - сказал он.

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