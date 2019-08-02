Саммит Россия - Иран - Турция по Сирии пройдет в сентябре

2 августа 2019 23:49 (UTC+04:00)

Проведение саммита России, Ирана и Турции по ситуации в Сирии запланировано на сентябрь 2019 года. Об этом сообщил старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи на пресс-конференции в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение следующего месяца, еще дата не была определена, мы проведем саммит, где обсудим последние изменения и наши достижения", - сказал он.

Позже, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Али Асгар Хаджи уточнил, что, по его мнению, "это будет вторая половина сентября".

Международная встреча высокого уровня по Сирии проходила 1-2 августа в Нур-Султане. В ней участвовали делегации стран-гарантов (Россия, Иран и Турция), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры были приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.

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