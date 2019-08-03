На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв

3 августа 2019 18:14 (UTC+04:00)

Техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения стала причиной взрыва на авиабазе Шайрат на востоке провинции Хомс в Сирии, среди военнослужащих есть погибшие, сообщает сирийское национальное агентство САНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Несколько человек погибли в результате взрыва на аэродроме Шайрат в результате технической ошибки во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения", - сообщает агентство.

База ВВС Шайрат обрела мировую известность после того, как в апреле 2017 года США, бездоказательно обвинив правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, нанесли удар по базе. США не продемонстрировали доказательств виновности сирийских военных и не прислушались к призыву России провести тщательное расследование. Несколько десятков ракет "Томагавк" были тогда направлены на объекты на авиабазе Шайрат, в то время как с этого аэродрома сирийская авиация осуществляла поддержку наземным силам в ходе боев с террористической группировкой ИГ в районе Пальмиры.

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