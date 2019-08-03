ПСЖ открыл сезон победой в Суперкубке Франции

3 августа 2019 22:30 (UTC+04:00)

ПСЖ и Ренн разыграли первый национальный трофей поединком за Суперкубок Франции. Парижане, несмотря на пропущенный гол в первом тайме, сумели переломить ход встречи, забив дважды во второй половине, чего хватило для победы в матче, передает Trend со ссылкой на football.ua.

Напомним, команды встречались в матче за Кубок Франции в прошлом сезоне, но тогда по серии пенальти победу одержали "красно-черные".

ПСЖ — Ренн 2:1

Голы: Мбаппе, 57, Ди Мария, 73 — Юну, 13

ПСЖ: Ареола — Менье (Силва, 80), Керер, Маркиньос (Пареедс, 78), Диалло, Бернат — Сарабия, Верратти, Эррера (Ди Мария, 61) — Мбаппе, Кавани.

Ренн: Кубек — Мауасса, Да Силва, Гелен, Морель — Силики (Дель Кастильо, 84), Камавинга, Тэт, Гренье, Буриго (Гбохо, 68) — Юну (Юуй, 46).

Предупреждение: Менье, Бернат, Ди Мария, Сарабия, Мбаппе — Буриго, Силики.

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