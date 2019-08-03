Зеленский назвал дату встречи лидеров стран нормандского формата

3 августа 2019 22:51 (UTC+04:00)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча четырех представителей на уровне министерств иностранных дел в нормандском формате предположительно состоится в конце августа, а лидеров стран - осенью, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 11 июля провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.

"В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел — во Франции. А там сам бог велел в сентябре. Я — за начало сентября", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

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