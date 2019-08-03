Боевики дважды нарушили режим прекращения огня в Сирии

Боевики за сутки обстреляли два населенных пункта в сирийских провинциях Алеппо и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг вечером на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.

"За прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации зафиксировано два нарушения режима прекращения боевых действий. Боевики открывали огонь по населенным пунктам: Карутия провинции Хама и Суккария провинции Алеппо", - сообщил он.

Он отметил, что за прошедшие сутки представители российского центра гуманитарные акции не проводили.

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