В Запорожской области трое мужчин пострадали в ходе конфликта со стрельбой

3 августа 2019 23:26 (UTC+04:00)

Стрельба произошла на курорте в населенном пункте Кирилловка Запорожской области Украины, сообщила пресс-служба Нацполиции по региону, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Между отдыхающими в поселке городского типа Кирилловка Запорожской области произошел конфликт. В результате трое мужчин получили телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении Нацполиции, опубликованном в субботу.

Уточняется, что в субботу около 10.00 в Кирилловское отделение полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений в поселке городского типа Кирилловка между отдыхающими возник конфликт, слышны выстрелы. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции, руководство полиции Запорожской области, сотрудники Управления уголовного розыска.

"Полицейские установили, что между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого в больницу с телесными повреждениями доставлены трое мужчин. Правоохранители установили участников конфликта", - добавили сотрудники полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на преступление", "Умышленное убийство" и "Хулиганство".

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