Во время стрельбы в США погибли как минимум десять человек

3 августа 2019 23:43 (UTC+04:00)

В Техасе во время стрельбы в торговом центре Walmart погибли десять человек, как минимум 30 получили ранения. Об этом сообщила журналистка Камилла Рамбалди со ссылкой на правоохранительные органы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полиция города Эль Пасо заявила о задержании одного из стрелков в торговом центре. Ранее стражи порядка сообщали, что преступников может быть несколько.

"Сейчас стрельбы там нет, но опасность сохраняется. Наши люди оцепили зону операции. Сейчас лучше, чтобы больше никто не заходил в торговый центр", - сказал представитель местной полиции в эфире Fox.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что есть жертвы и раненые как внутри торгового центра, так и снаружи.
Еще на одном ролике посетители прячутся под мебелью, на заднем плане слышны выстрелы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минфин США: новые санкции не затронут вторичный рынок нерублевых облигаций России
В мире 00:27
Неизвестный открыл огонь в торговом центре в Техасе
В мире 3 августа 22:20
Пентагон поддерживает размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии
Другие страны 3 августа 14:47
В Кабуле заявили о роли правительства в решении о выводе сил США
Другие страны 3 августа 14:42
КНДР опровергла оценки США и Южной Кореи о последних испытаниях ракет
США 3 августа 11:12
США могут отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога
США 3 августа 10:19
Лента новостей
NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций
В мире 00:30
Минфин США: новые санкции не затронут вторичный рынок нерублевых облигаций России
В мире 00:27
Сообщение о минировании двух самолетов в аэропорту Минска и вокзала оказалось ложным
В мире 00:21
В российском посольстве в Лондоне отреагировали на новые санкции США
В мире 3 августа 23:30
В Запорожской области трое мужчин пострадали в ходе конфликта со стрельбой
В мире 3 августа 23:26
Боевики дважды нарушили режим прекращения огня в Сирии
В мире 3 августа 23:13
Зеленский назвал дату встречи лидеров стран нормандского формата
В мире 3 августа 22:51
ПСЖ открыл сезон победой в Суперкубке Франции
В мире 3 августа 22:30
Британия поприветствовала введение новых антироссийских санкций
В мире 3 августа 22:23