Сообщение о минировании двух самолетов в аэропорту Минска и вокзала оказалось ложным

Следственный комитет Белоруссии в субботу возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о минировании вокзала и двух самолетов в Минске. Соответствующую информацию ведомство распространило в своем канале в Telegram, передает Trend со сссылкой на ТАСС.

Неизвестный вечером в субботу по электронной почте сообщил в Могилевское отделение Белорусской железной дороги о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании вокзала в Минске, и взрывных устройствах в двух самолетах на рейсах из Минска в Киев и Калининград. После пресс-служба МВД проинформировала, что "в течение нескольких часов тщательно обследованы указанные в письме объекты, взрывные устройства не обнаружены". Согласно расписанию на сайте международного аэропорта Минска, указанные рейсы все еще задерживаются.

При этом пресс-служба МВД отметила, что милиция в настоящее время ведет поиск отправителя сообщения о минировании. В МВД напомнили, что за подобные действия правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

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