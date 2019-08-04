Сообщение о минировании двух самолетов в аэропорту Минска и вокзала оказалось ложным

4 августа 2019 00:21 (UTC+04:00)

Следственный комитет Белоруссии в субботу возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о минировании вокзала и двух самолетов в Минске. Соответствующую информацию ведомство распространило в своем канале в Telegram, передает Trend со сссылкой на ТАСС.

Неизвестный вечером в субботу по электронной почте сообщил в Могилевское отделение Белорусской железной дороги о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании вокзала в Минске, и взрывных устройствах в двух самолетах на рейсах из Минска в Киев и Калининград. После пресс-служба МВД проинформировала, что "в течение нескольких часов тщательно обследованы указанные в письме объекты, взрывные устройства не обнаружены". Согласно расписанию на сайте международного аэропорта Минска, указанные рейсы все еще задерживаются.

При этом пресс-служба МВД отметила, что милиция в настоящее время ведет поиск отправителя сообщения о минировании. В МВД напомнили, что за подобные действия правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и Беларусь заключили контракты на сумму около $300 млн
Бизнес 3 августа 15:24
Узбекистан приобрел большегрузную технику "БелАЗ"
Бизнес 1 августа 12:18
Узбекистан и Беларусь создадут СП по производству лекарств
Бизнес 31 июля 18:14
Белорусский концерн почти вдвое увеличил экспорт в Узбекистан
Бизнес 31 июля 15:42
Беларусь намерена производить сельхозтехнику в Узбекистане
Бизнес 30 июля 15:39
Узбекистан и Беларусь увеличат товарооборот до $500 млн
Бизнес 30 июля 13:18
Лента новостей
NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций
В мире 00:30
Минфин США: новые санкции не затронут вторичный рынок нерублевых облигаций России
В мире 00:27
Во время стрельбы в США погибли как минимум десять человек
В мире 3 августа 23:43
В российском посольстве в Лондоне отреагировали на новые санкции США
В мире 3 августа 23:30
В Запорожской области трое мужчин пострадали в ходе конфликта со стрельбой
В мире 3 августа 23:26
Боевики дважды нарушили режим прекращения огня в Сирии
В мире 3 августа 23:13
Зеленский назвал дату встречи лидеров стран нормандского формата
В мире 3 августа 22:51
ПСЖ открыл сезон победой в Суперкубке Франции
В мире 3 августа 22:30
Британия поприветствовала введение новых антироссийских санкций
В мире 3 августа 22:23