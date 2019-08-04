Минфин США: новые санкции не затронут вторичный рынок нерублевых облигаций России

4 августа 2019 00:27 (UTC+04:00)

Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Директива Министерства финансов США не означает, что вводятся какие-либо новые меры сверх тех, что были объявлены ранее Белым домом и Госдепартаментом. Предписание вступает в силу 26 августа - по истечении времени, требуемого законодательством для уведомления Конгресса США.

"Директива запрещает банкам США участвовать в первичном рынке не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, а также нерублевое долговое финансирование американскими банками", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минфина. Санкции в отношении госдолга РФ распространяются на "любое министерство, агентство или суверенный фонд Российской Федерации, включая Центральный банк России, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов Российской Федерации". В то же время рестрикции не распространяются на "государственные предприятия Российской Федерации". В директиве поясняется, что ограничительные меры также не распространяются на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении ограничительных мер в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для введения против РФ первого пакета санкций по "делу Скрипалей" в конце августа 2018 года.

В пятницу пресс-служба Госдепартамента сообщила, что новые ограничительные меры вступят в силу 19 августа и будут действовать не менее одного года. Госдепартамент также объявил, что второй пакет санкций будет включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте. В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

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