Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 19 человек

4 августа 2019 02:20 (UTC+04:00)

По меньшей мере 19 человек погибли в результате стрельбы в городе Эль-Пасо на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Еще 40 человек пострадали. По данным российских дипломатов, граждан РФ среди погибших и пострадавших нет.

По словам источников NBC News в правоохранительных органах, огонь открыл 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус.

Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на мэра города Эль-Пасо Ди Марго, что по подозрению в стрельбе задержаны три человека.

На опубликованных в соцсетях записях видно, что есть жертвы и раненые как внутри торгового центра, так и снаружи.

Президент США Дональд Трамп назвал сообщения о стрельбе "очень плохими", а также заявил о многочисленных жертвах. "Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами", - написал американский лидер в Twitter.

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